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مفتي مصر: التفسير الحضاري للقرآن تجديد للخطاب الديني

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ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي جمهورية مصر العربية، أن «تجديد الخطاب الديني» أصبح واجبَ الوقت، وأوْلَى الضروريات التي يجب الاعتناء بها، والمؤسسات الدينية والنُخَب العلمية والثقافية في الأمة الإسلامية فطنت لذلك في العقود الأخيرة، ومما لا شك فيه أن أول النصوص وأهمهما في هذا السياق هو دستور الإسلام، القرآن الكريم. 
وأكد فضيلته أن التفسير الحضاري للقرآن الكريم ليس مطلباً إسلامياً فقط، وأن البشرية جميعاً تحتاج إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى، وأنها في أمس الحاجة للتخلص من المحددات الأخلاقية المادية الطاغية على العالم اليوم، والانتقال من تلك المبادئ المدمرة إلى المبادئ والقيم الربانية القرآنية التي تُعلي من قيم الوحدة والتماسك والتعايش والتعاون البشري. جاء ذلك خلال محاضرة علمية نظمتها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية «افتراضياً» ضمن موسمها الرمضاني، وشارك فيها نخبة من ألمع العقول والمتخصصين، من داخل وخارج الدولة، تحت شعار القيم الكبرى في القرآن الكريم، وجاءت بعنوان «التفسير الحضاري للقرآن تجديدٌ للخطاب الديني وإبرازٌ لحقيقة الإسلام».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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