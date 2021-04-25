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«الرحمة الخيرية» توزع 10 آلاف وجبة إفطار

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ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

 وزعت «مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية» برأس الخيمة، 10 آلاف وجبة إفطار على عمال النظافة في المساجد، وعدد من الشركات الخاصة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك عبر توصيلها إلى مساكنهم دون الحاجة إلى التجمع، التزاماً بالإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة. 
كما وزعت «الرحمة للأعمال الخيرية» أيضاً ميراً رمضانياً على 250 من أسر الأيتام داخل الدولة لتلبية احتياجاتهم في الشهر الفضيل من مواد غذائية وغيرها. 
 وأوضح عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام للمؤسسة، أن ما أنجزته «الرحمة» وما ستنجزه في المستقبل، يأتي اقتداء بنهج الدولة وقيادتها الرشيدة في مجال العمل الخيري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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