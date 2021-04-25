مستشفيات الظفرة: توصيل الدواء لمنازل 12 ألف مريض

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

كشفت إحصائيات مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن نجاح خطتها في توفير الدواء إلى المستحقين من المرضى في منازلهم خلال جائحة كورونا، حيث استفاد أكثر من 12000 مريض خلال العام الماضي من الخدمة التي أطلقتها مستشفيات الظفرة خلال شهر أبريل من العام الماضي، لتسهيل حصول المرضى على احتياجاتهم من الأدوية العلاجية دون الحاجة للحضور إلى المستشفيات، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مستشفيات الظفرة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19».

وحققت المبادرة نجاحاً كبيراً في منع تكدس المرضى داخل المستشفيات، ووفرت الوقت والجهد على المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي تستلزم الحصول على الدواء لفترات طويلة دون انقطاع.

وأشاد عدد كبير من المرضى بالمبادرة التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف العبء عنهم والتيسير عليهم مشقة مراجعة الطبيب للحصول على الأدوية المقررة لهم، خاصة أدوية القلب والكوليسترول والسكري وغيرها من الأدوية التي يلتزم بها المريض لفترات طويلة، مثمنين جهود القائمين على المبادرة في التخفيف والتسهيل على المرضى من سكان منطقة الظفرة.

يذكر أن آلية صرف الأدوية تنقسم إلى قسمين، الأول: المرضى الذين يتعدد صرفهم للأدوية والذين يحتاجون إلى أدوية مستمرة لمدة 3 شهور، حيث يقوم النظام داخل المستشفى بتوصيل تلك الأدوية بشكل شهري إلى المريض قبل انتهاء الشهر بيومين على الأقل، والقسم الثاني: المرضى الذين تصرف الأدوية لهم بوساطة التطبيب عن بُعد، حيث يقوم الطبيب بكتابة الوصفة الطبية، وفوراً تقوم الصيدلية بمراجعة الوصفة وتحديد الأدوية وتوصيلها إلى منزل المريض.

وأكد حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، أن الخدمة تأتي في إطار الحرص على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية التي تلبي احتياجات السكان في مختلف مدن منطقة الظفرة، وتساهم في التخفيف عنهم، وتوفير متطلباتهم، موضحاً أن الخدمة جاءت لتسهيل حصول المرضى على أدويتهم، خاصة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة

وأصحاب الهمم، وتزامنت مع انتشار جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19»، وهو ما يستدعي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف المنصوري أن مستشفيات الظفرة تتميز عن بقية المستشفيات بتوصيل جميع الأدوية إلى منازل المستحقين، بما فيها الأدوية المراقبة، وذلك بعد الحصول على موافقة دائرة الصحة، حيث يتم تسليم المريض احتياجاته من الأدوية بوساطة صيدلي متخصص من قبل مستشفيات الظفرة، ينتقل إلى منزل المريض لتسليمه أدويته المقررة.