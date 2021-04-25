الامارات | 7 أسباب لحرائق المركبات صيفاً

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب لحرائق المركبات صيفاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، سبعة أسباب رئيسة لنشوب الحرائق في المركبات خلال فصل الصيف، مع الارتفاع التدريجي في درجة الحرارة، وهي: أولاً عدم الصيانة الدورية للمركبة واستبدال الأجزاء التالفة بأخرى جديدة، خصوصاً التي تتعلق بالمحرك، وثانياً اللجوء إلى ورش تصليح غير موثوق بها، وثالثاً عدم معالجة التسريب، خصوصاً في الزيت والوقود، ورابعاً إضافة توصيلات كهربائية جديدة بطرق خاطئة، وخامساً عدم التأكد من مستوى ماء المبرد بالمحرك «الراديتر»، وسادساً ترك مواد قابلة للاشتعال في المركبة، مثل العطور والمعقمات والولاعات، وسابعاً إدخال تعديلات جوهرية على السيارة لزيادة سرعتها أو صوت محركها، بما يخلّ بسلامتها.

وقال المزروعي: «في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف، يتوجب على قائدي المركبات التأكد من توافر إجراءات الأمن والسلامة في المركبة، وفحصها دورياً، إضافة إلى التقيد بالقوانين واللوائح المرورية خلال القيادة».

وحذر من تركيب إضافات خارجية في المركبة من غير الجهات المعتمدة، إذ تؤدي إلى كثرة الأعطال، وتكون سبباً رئيساً في اندلاع حرائق المركبات.

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