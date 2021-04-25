الامارات | أحمد بن محمد يكرّم «آل مكتوم الخيرية» بجائزة الشخصية الإسلامية

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يكرّم «آل مكتوم الخيرية» بجائزة الشخصية الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بختام الدورة الـ24 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم، والتي أُطلق عليها «دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم»، رحمه الله، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية.

وافتتح الحفل بتلاوة آي من الذكر الحكيم تلاها المتسابق محمد عبدالرحمن أبوقاسم من الجمهورية العربية السورية، ثم تابع الحضور فيلماً تسجيلياً عن هيئة آل مكتوم الخيرية، بمناسبة فوزها بجائزة الشخصية الإسلامية.

وكرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الدولية للقرآن الكريم لهذه الدورة، حيث فاز بالمركز الأول محمد عبدالرحمن أبوقاسم من سورية، وبالمركز الثاني عبدالغني مصطفى يحي من الولايات المتحدة الأميركية، وبالمركز الثالث مزمل أحمد محمد من السودان، وحقق الإماراتي عبدالرحمن عبدالله محمد البستكي المركز الرابع مكرر مع كل من محمد حسن حسين من الصومال، ومصطفى سال من السنغال، وحقق المركز السابع جميل أحمد جاهر الدين من بنغلاديش، فيما جاء المركز الثامن من نصيب محمد عمر عبادة عمر عرفة من مصر، وفاز البشير أبوبكر من النيجر بالمركز التاسع، بينما حقق آدم محمد آدم من تشاد المركز العاشر.

وسلم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الحفل، الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، درع التكريم بجائزة الشخصية الإسلامية يرافقه الأمين العام للهيئة محمد عبيد بن غنام.

وكان الدكتور سعيد عبدالله حارب المهيري، ألقى كلمة اللجنة المنظمة للجائزة بدأها بتوجيه بالغ الشكر إلى راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معرباً عن تقديره لكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة، ومشيراً إلى أن إطلاق اسم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، على الدورة الـ24 من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، جاء تقديراً لدوره الكبير، رحمه الله، في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأوضح أن دورة هذا العام تميزت بالإعلان عن إنجاز مصحف «الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» ليكون بين أيدي المسلمين في أرجاء العالم كافة، بناءً على أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بطباعة هذا المصحف تكريماً لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ونوّه المهيري إلى أن اختيار «هيئة آل مكتوم الخيرية» للتكريم كشخصية العام الإسلامية هذا العام يأتي في ضوء ما تقوم به الهيئة من دور كبير في خدمة الإسلام والمسلمين، من خلال بناء المساجد وكفالة الأيتام وإنشاء المدارس والكليات وإقامة المراكز وغيرها من الأعمال النافعة، معرباً عن خالص التهنئة للفائزين في المسابقة الدولية للقرآن الكريم.

من جانبه، أعرب محمد عبيد بن غنام، عن خالص الامتنان والتقدير لاختيار الهيئة للفوز بجائزة الشخصية الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ24، مؤكداً أن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، كان أحد فرسان العمل الخيري على الصعيد العالمي، وعُرف عنه الوقوف دائماً إلى جانب المعوزين وأصحاب الحاجة. وقال غانم إن هيئة آل مكتوم الخيرية، التي انطلقت في عام 1997، تمكنت من تأسيس 52 مدرسة ثانوية في 23 دولة إفريقية، حيث أسست الهيئة مشروعاً خيرياً تعليمياً رائداً لمكافحة الفقر في الدول الإفريقية تديره الهيئة بميزانيته التشغيلية الكاملة، لتضميد جراح المنكوبين ومواساة الفقراء والمحتاجين ورعاية الأيتام وإغاثة الملهوفين، مشيراً إلى أن نهج الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، في الاهتمام بالتعليم طال القارة الأوروبية من خلال «كلية آل مكتوم للدراسات العربية والإسلامية» و«المركز الثقافي الإسلامي» في أيرلندا، حيث أسهمت تلك المؤسسات في تفعيل التواصل الحضاري مع الغرب، فيما امتد نشاط الهيئة كذلك إلى آسيا ومناطق متفرقة من العالم. وفي الختام، التقطت الصور التذكارية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحفل مع الفائزين في المسابقة الدولية للقرآن الكريم.

• الدورة الـ24 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم حملت اسم المغفور له «حمدان بن راشد آل مكتوم».

• أبوقاسم من سورية، ويحي من أميركا، ومحمد من السودان يحرزون المراكز الـ3 الأولى.

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