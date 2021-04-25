الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إيجارات

اشتكى مستأجرون يبحثون عن تغيير مكان إقامتهم من وجود كثير من البنايات الشاغرة في دبي والشارقة وعجمان، لكن المُلّاك لايزالون يتمسكون بقيم إيجارية مرتفعة لا تتناسب وحالة الهدوء في الطلب على العقارات حالياً.

بصق

يشتكي قرّاء باستمرار ما وصفوه بـ«السلوك غير الحضاري» من البعض، المتمثل في البصق على الأرض، معربين عن خشيتهم من أن تتسبب في نقل الأمراض والفيروسات، داعين الجهات المعنية إلى التشدّد في تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالقوانين حيال هذه المخالفة.

اكتظاظ

لاحظ قرّاء أن الفترة التي تعقب صلاة الجمعة تشهد اكتظاظاً بالمتسوّقين في المراكز التجارية ومحال السوبرماكت، دون مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، ودعوا إلى تطبيق عدم التساهل في هذه الإجراءات لتسريع الوصول إلى المناعة المجتمعية.

ولائم

أفاد مواطنون بأنه على الرغم من التوعية المستمرّة من الجهات المعنية بضرورة تحاشي التجمعات العائلية، فإن كثيراً من الأسر تصرّ على عمل مآدب إفطار رمضانية، الأمر الذي يتسبب في نشر فيروس «كورونا».

درّاجات

اشتكى سكان في مدينة زايد بأبوظبي من ظاهرة الوقوف العشوائي للدرّاجات الهوائية في الأماكن العامة والأرصفة، وعند أعمدة الإنارة والأشجار، ما يشوّه المنظر العام، ويشكل خطراً على المارة، مطالبين بتوفير مواقف نظامية للدرّاجات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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