الامارات | «جمارك دبي» تتعامل مع 7417 رحلة في الربع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك دبي» تتعامل مع 7417 رحلة في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت جمارك دبي بأن إدارة عمليات المسافرين تعاملت مع 7417 رحلة قادمة إلى إمارة دبي، تحمل على متنها أكثر من مليونَي مسافر، بعدد أربعة ملايين حقيبة، كما سجلت 204 محاضر ضبط، بواقع 24 محضراً جمركياً و180 محضراً جنائياً، وأنجزت 8900 بيان جمركي، وأحبط مفتشو جمارك دبي في المطارات محاولات تهريب 56 كيلوغراماً و3951 حبة من المواد المخدرة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إبراهيم الكمالي: «تم إطلاق نظام (الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين)، المتوافق مع الأجهزة الذكية، ويتيح للقادمين قبل وصولهم إلى الدولة الإفصاح عن مقتنياتهم الشخصية، ليختصر وقت الإجراءات الجمركية إلى أقل من أربع دقائق»، مؤكداً الاستعداد لبدء استقبال العارضين والزوار لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وأضاف: «تعمل الإدارة على تطوير عدد من المشروعات الجمركية المبتكرة، التي من شأنها زيادة كفاءة العمل، ولتحقيق أعلى درجات انسيابية المسافرين تمت زيادة عدد المفتشين في الإدارة ليصل إلى 822 مفتشاً، بالإضافة إلى 77 جهازاً لفحص الحقائب».

وقال الكمالي: «نجحت إدارة عمليات المسافرين، في الربع الأول من العام الجاري، في تنفيذ ضبطيات عدة، أبرزها ضبطيتان بلغ وزن الأولى 11.9 كيلوغراماً من مادة الماريغوانا المخدرة، والثانية 9.6 كيلوغرامات من مادة الكوكايين المخدرة».

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