محمد بن زايد يصل إلى القاهرة

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، إلى القاهرة في زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة. وكان فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي. يضم الوفد المرافق لسموه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.