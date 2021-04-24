محمد بن راشد: الهدف الحقيقي من التعليم والثقافة والمعرفة هو بناء شخصية إنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم السبت، أن الهدف الحقيقي من التعليم والثقافة والمعرفة هو بناء شخصية إنسانية.



وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» «#علمتني_الحياة أن الهدف الحقيقي من التعليم والثقافة والمعرفة هو بناء شخصية إنسانية.. شخصية لا تفرق بين إنسان وآخر بناء على عرق أو دين أو مذهب..شخصية لا تظلم أخيها الإنسان ولا تؤذيه..شخصية تقترب من آلام البشر لتخفف عنهم.. شخصية همها أن تبقى على قيد الإنسانية لا على قيد الحياة».