شذى النقبي لـ«الاتحاد»: إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان رؤية استباقية

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة) أكدت شذى سعيد علاي النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، أن دولة الإمارات تعمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتعميق ثقافة احترامها لدى كافة أفراد المجتمع، انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

وقالت النقبي في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: إن اعتماد المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل خطوة مهمة وعلامة فارقة ستضاف لإنجازات دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وستعزز من مكانتها الدولية، وإن الهيئة سوف تقوم بدور مهم، خاصة بإلقاء الضوء على الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن مواجهة أي ادعاءات خارجية تقدم معلومات مضللة عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة.

وأضافت: إن دولة الإمارات حققت إنجازات عديدة في مجالات حقوق الإنسان، خاصة في مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية وحقوق المرأة والطفل، وثمنت في هذا الإطار ما منحته دولة الإمارات للمرأة والطفل، مشيرةً إلى أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي، واقتحمت كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن دولة الإمارات وضعت الطفل على أولى خطوات المستقبل، حيث أنشأت أول برلمان للطفل في المنطقة، وهذا يدل على الرؤية الاستباقية لدعم الإنسان وحقوقه منذ الطفولة وتربيته التربية الصحيحة.

