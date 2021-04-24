الامارات | "بلدية دبي" تخالف وتغلق 6 مؤسسات وتحذر 4 لم تلتزم بإجراءات مواجهة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تخالف وتغلق 6 مؤسسات وتحذر 4 لم تلتزم بإجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي أنها خالفت وأغلقت أمس 6 مؤسسات جديدة، ، وأنذرت 7 أخرى، بسبب تجاهل الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة تحمل كافة المؤسسات المسؤولية بالالتزام بالإجراءات المحددة، لحماية المجتمع.

وأوضحت البلدية أن قرارات الإغلاق شملت مؤسسة غذائية في منطقة الوصل، لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وصالون في منطقة نايف بسبب الاكتظاظ، فيما تم إغلاق 4 مغاسل في منطقتي نايف والرقة بسب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، واشتراطات التنظيف والتعقيم.

وحسب إحصاءات بلدية دبي فقد نفذ مفتشي البلدية 222 زيارة تفتيشية، بلغت نسبة الالتزام 95%.

وذكرت أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

وطالبت البلدية كافة المؤسسات العاملة في دبي، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة، وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية العقابية في حال ضبط أي مخالفة، والتي تتدرج من الإنذار إلى المخالفة، وتصل إلى الإغلاق حسب نوع المخالفة، ومعدل تكرارها.

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