الامارات | شرطة دبي تحدد 7 أسباب لحرائق المركبات في فصل الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحدد 7 أسباب لحرائق المركبات في فصل الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي سبعة أسباب رئيسة لنشوب الحرائق في المركبات خلال فصل الصيف ومع الارتفاع التدريجي في درجة الحرارة وهي، أولاً، عدم الصيانة الدورية للمركبة، واستبدال الأجزاء التالفة بأخرى جديدة خصوصاً التي تتعلق بالمحرك، وثانياً، اللجوء إلى ورش تصليح غير موثوق بها، وثالثاُ، عدم معالجة التسريب، خصوصاً في الزيت أو الوقود، ورابعاً إضافة توصيلات كهربائية جديدة بطرق خاطئة، وخامساً عدم التأكد من مستوى ماء المبرد بالمحرك "الراديتر" وسادساً ترك مواد قابلة للاشتعال في المركبة مثل العطور والمعقمات والولاعات، وسابعاً، إدخال تعديلات جوهرية على السيارة لزيادة سرعتها أو صوت محركها، بما يخل بسلامتها.

وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير سعيد المزروعي، إنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال فترة الصيف، يتوجب على قائدي المركبات التأكد من توافر جميع إجراءات الأمن والسلامة في المركبة، وفحصها دورياً، بالإضافة إلى التقيد بالقوانين واللوائح المرورية خلال القيادة.

وحذر المزروعي من تركيب إضافات خارجية في المركبة من غير الجهات المعتمدة، إذ تؤدي عادة إلى كثرة الأعطال وتكون سببا رئيسيا في اندلاع حرائق المركبات، خصوصاً في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة مؤكداً أن إهمال الصيانة أو اللجوء لورش تصليح غير موثوق بها من أبرزأسباب هذه الحوادث.

وأشار إلى أن من الأسباب التي تؤدي إلى نشوب الحرائق بالمركبات في فصل الصيف كذلك عدم معالجة التسربات خصوصاً في الوقود أو الزيوت أو ماء المبرد بالمحرك، وصيانة الأجزاء الكهربائية من قبل أشخاص غير مؤهلين، أو إضافة توصيلات كهربائية جديدة بطرق خاطئة، وعدم التقيد بالصيانة الدورية للمركبة، وعدم التأكد من مستوى ماء المبرد بالمحرك (الراديتر). بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل ترك مواد قابلة للاشتعال في المركبة مثل العطور والمعقمات والولاعات.

ودعا سائقي المركبات إلى ضرورة اتباع إرشادات الوقاية والسلامة في المركبات وإجراء الفحص الدوري وصيانتها بشكل مستمر للتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، والتأكد من سلامة الإطارات وأجهزة التشغيل بها لضمان سلامتهم.

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