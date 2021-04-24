الشيخة فاطمة تهنئ الملكة إليزابيث الثانية بيوم ميلادها

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» برقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وذلك بمناسبة يوم ميلاد جلالتها.

وجاء في نص البرقية: « يسعدني أن أقدم لجلالتكم أطيب التهاني بمناسبة عيد ميلادكم المبارك، كما يشرفني أن أرسل تمنياتنا القلبية لجلالتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادكم الخير والأمن والأمان. وإنه ليسرني أن أعرب عن اعتزازنا بما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وأيرلندا الشمالية من صداقة راسخة ومحبة دائمة وتعاون مشترك. كما نغتنم هذه المناسبة الكريمة لنبدي عمق تقديرنا وفخرنا بالإنجازات السامية التي حققتها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ..وفقكم الله، وسدد خطاكم لمزيد من التقدم والرخاء والازدهــار لبلادكم العـامـــرة وشعبها الكريم».