مليونا درهم من «أ. ر. م. القابضة» لـحملة «100 مليون وجبة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «أ.ر.م. القابضة» عن مساهمتها بمبلغ مليوني درهم في حملة «100 مليون وجبة» التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك لتوفير مليوني وجبة يتم إيصالها عبر الحملة وشركائها إلى الفئات المستحقة في 30 دولة حول العالم.

ومع نجاحها في تحقيق كامل المساهمات المطلوبة في الأيام العشرة الأولى من إطلاقها، تتواصل تبرعات الأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية المختلفة في دولة الإمارات بالتدفق على الحملة الأكبر في المنطقة، التي انطلقت قبيل شهر رمضان المبارك لتغطي 30 بلداً طوال الشهر الفضيل، لا على مستوى المنطقة العربية وحسب، بل وتستهدف المجتمعات الأقل دخلًا في الشرق الأوسط وآسيا، وإفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.

ويأتي تبرع مجموعة «أ.ر . م. القابضة»، وهي كيان اقتصادي إماراتي مُتعدِّد الأنشطة، ليدعم الحملة الأكبر على مستوى المنطقة، والتي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية المختصة في الدول التي تشملها الحملة.

وقال محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أ.ر . م. القابضة»: «تمثل حملة 100 مليون وجبة قيم العطاء والكرم في إطار مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما تجسد حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على مساندة الفئات الهشة في مواجهة تحدي الجوع الذي تعانيه».

وأضاف الشحي: «التزام مجموعة «أ.ر.م القابضة» تجاه حملة 100 مليون وجبة يعكس ثقتنا في أثرها الإيجابي ويمثل قيم التعاطف، والتساوي والشمول في العطاء التي نتبناها».

وتترجم حملة «100 مليون وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القيم الرمضانية على أكمل وجه، وتندرج ضمن المبادرات الإنسانية المتعددة التي تطلقها دولة الإمارات من دون انقطاع بهدف نشر قيم العطاء ودعم المحتاجين حول العالم بلا تمييز.

وقد توسعت الحملة التي تستهدف أساساً 20 دولة هذا العام، لتغطي 30 بلداً بعد أيام قليلة على انطلاقها، بعدما لاقت تجاوباً واسع النطاق من المتبرعين. وتتيح الحملة الفرصة أمام الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال وفئات المجتمع والفعاليات الاقتصادية، داخل دولة الإمارات أو خارجها، لتقديم المساهمات المالية، بما يساعد ملايين المحتاجين حول العالم.