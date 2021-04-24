«معاً لكل يتيم» تستهدف دعم 300 شخص

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أنها تستهدف دعم 300 يتيم، وذلك ضمن حملة «معاً لكل يتيم»، التي أطلقتها الهيئة بهدف جمع المساهمات المجتمعية الداعمة لفئة الأيتام وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، بالاستفادة من الهبات المجتمعية التي سيتم جمعها.

وأوضحت أنه سيتم العمل على دعم الأيتام وتمكينهم من تحقيق أحلامهم الوظيفية المستقبلية، والحصول على فرصة تتوافق مع الفرص المتاحة الممنوحة لمختلف شرائح المجتمع، مشيرة إلى أهمية المشاركة نظراً لإحداثها أثراً إيجابياً في تحقيق الأهداف المطلوبة للحملة، وللمساهمة في رسم المستقبل المشرق، عبر إحداث نقلة نوعية دائمة في مستقبلهم الدراسي ومن ثم المهني، وتقديم الدعم الأساسي لهم لضمان حصولهم على فرص مستقبلية.

ولفتت الهيئة عبر سلسلة من المنشورات ضمن منصاتها الإلكترونية، إلى أنه يتم استقبال المساهمات من خلال الرسائل النصية، إضافة إلى المنصة الإلكترونية لصندوق الاستثمار الاجتماعي، والتي تعد أداة رئيسية لاستقطاب المساهمات، حيث تتيح المجال للأفراد والشركات المهتمين بالمجال الاجتماعي لتقديم الدعم المادي، بهدف تطوير المشاريع الاستراتيجية والبرامج التنموية الاجتماعية التي تلبي احتياجات اجتماعية محددة في إمارة أبوظبي.. وبينت الهيئة أن الصندوق يواصل استقبال المساهمات عبر منصة صندوق الاستثمار الاجتماعي في مختلف مشاريعه.