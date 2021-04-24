«الخط العربي والأجيال القادمة» ندوة افتراضية نظمتها «التربية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

نظمت وزارة التربية والتعليم أمس، ندوة افتراضية بعنوان «الخط العربي والأجيال القادمة رؤية مشتركة وآفاق للتعاون» والتي تأتي تفعيلاً للتعاون بين الوزارة مع مؤسسات الدولة من أجل صياغة مناهج تعليم حديثة وشاملة يمكنها المساهمة في تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للتعليم، تحقيقاً لرؤية قيادة الدولة.

وأثنى د. حمد اليحيائي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج في كلمته الافتتاحية على جميع المشاركين في الندوة لرغبتهم الصادقة في تطوير المنظومة التعليمية الحديثة التي أصبحت مسؤولية الجماعة الوطنية بكل أطيافها من أجل الانفتاح على آخر مستجدات التطوير التعليمي في الساحة العالمية مع الحفاظ على الهوية وتنمية اعتزاز الأجيال القادمة بإرثها الحضاري.

وعرض د. ناصر الجيلاني الخبير ورئيس فريق منهاج الفنون البصرية بوزارة التربية والتعليم فلسفة منهاج الفنون البصرية الجديد، والذي يركز على اكتساب الطلاب المعارف والمهارات اللازمة لفهم وتذوق الفن وتعميق قدرات النقد والابتكار في مجالات العمل والإنتاج المختلفة، والتي أصبح التطور فيها مرهوناً باللمسة الجمالية والفنية، إلى جانب عرض فيلم تعليمي من إنتاج شركة ابتكار لحلول التعليم بعنوان «الخط العربي»، وقد لاقى الفيلم إعجاب المشاركين لإحكام تسلسل الأفكار فيه ونقله المعلومات بطريقة جذابة.

واستعرض فضل علي مساعد أمين متحف الشارقة للخط إمكانيات هيئة متاحف الشارقة وما تخصصه لدعم الطلاب وتسهيل تواصلهم مع المتاحف وبرامج التعليم والتدريب المتنوعة.

وقدمت د. حسنية محمد العلي رئيس قسم البرامج التعليمية بالأرشيف الوطني عرضاً مميزاً عن المخطوطات النادرة والقيمة المتوفرة لدى الأرشيف الوطني والمنفذة بالخط العربي والتي توضح الصورة الحضارية والقيم الجمالية التي كانت محل احترام الأجيال السابقة في الدولة والمنطقة.

كما قدمت د. لميس القيسي مدير عام مركز خولة للثقافة والفنون عرضاً عن الدور الريادي التي يقوم به مركز خولة في مجال دعم الموهوبين، وأشارت إلى توقيع المركز اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم، كما عرضت د. لميس فيلماً عن أنشطة المركز المختلفة، ثم عرض د. موسي الهواري التجربة الكبيرة لهيئة الثقافة والسياحة بأبوظبي في مجال دعم الطلاب من خلال برامجها المتنوعة، كما عرض فيلماً حول منجزات الفنان التشكيلي والخطاط الإماراتي محمد مندي، والذي يرأس بيت الخط بالمركز الثقافي في أبوظبي.

احتياجات السوق

قالت إيمان شاهين مديرة المشروع: إن الهدف من الندوة، هو تعريف الجمهور بمدى التعاون بين مؤسسات الدولة من أجل صياغة عملية تعليمية متوازنة ومستمرة يمكنها تحقيق رؤية الدولة وتستجيب لاحتياجات الأسواق، بينما أكد جميع المشاركين ضرورة اتخاذ خطوات عملية نحو تفعيل التعاون بحيث ينعكس ذلك فعلياً على تطوير المناهج التي تلبي طموحات الأجيال القادمة وأسرهم.