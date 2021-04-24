الامارات | أطباء: الإمارات تمضي نحو التعافي الكامل من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء: الإمارات تمضي نحو التعافي الكامل من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أطباء في خط الدفاع الأول أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد-19»، بعد تخطي الحملة الوطنية للتطعيم حاجز الـ10 ملايين جرعة، والوصول إلى تطعيم نحو 66% من إجمالي الفئة المؤهلة، لتكون الحملة الوطنية للقاح واحدة من أسرع الحملات على مستوى العالم.

وقالوا إن نجاح الجهود الوطنية وإنجازاتها والتناغم الوطني بين القطاعات كافة يعزّز الثقة بقدرة الإمارات على تخطي الجائحة، وتقديم نموذج استثنائي في إدارة الأزمات.

وأكدت إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وصول عدد جرعات لقاح «كوفيد-19»، التي قدمت في الدولة منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم، إلى 10 ملايين و106 آلاف و684 جرعة، بنسبة 102.19 لكل 100 شخص، فيما بلغت نسبة المتعافين من فيروس «كوفيد-19» 96.5% من إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها منذ بداية الجائحة.

وأكد مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عبيد راشد الحصان الشامسي، بمناسبة تخطي الإمارات حاجز الـ10 ملايين جرعة، أن الإمارات تبنت استراتيجية وطنية رائدة، لإدارة الأزمة، ونجحت في أن تكون من أوائل دول العالم على صعيد توفير اللقاح للجميع، مشدداً على ضرورة استكمال تطعيم بقية الفئات المؤهلة، لتعزيز جهود التعافي من الأزمة.

وأكد أطباء وممرضون في خط الدفاع الأول، محمد عادل، وعبدالله راشد، وريم البلوشي، ومروة سعيد، وإلهام يحي، وبلال أحمد، أن الإمارات تتقدّم بخطى واثقة نحو التعافي التام.

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