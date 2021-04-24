الامارات | «دبي للقرآن» تختتم جلسات الاستماع إلى المتسابقين

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للقرآن» تختتم جلسات الاستماع إلى المتسابقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم جلسات الاستماع للمشاركين في مسابقتها الدولية للقرآن الكريم في دورتها الرابعة والعشرين (دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله)، وأنهت لجنة التحكيم الاستماع الى المتقدّمين للمنافسة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده.

وبحضور رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، وأعضاء اللجنة وجمع من المهتمين بمتابعة التلاوات القرآنية، استمعت لجنة التحكيم إلى المتسابقين محمد الأمين أحمد اخطيره من موريتانيا، وعبدالرحمن عبدالله محمد شريف البستكي من الإمارات، وحمزة ناظر ياسين الراوي من العراق، وعمر دوكوري من مالي.

والأمسية برعاية المنطقة الحرة لمطار دبي، وشبكة مطاعم، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي، والمركز الميكانيكي للخليج BMW.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news