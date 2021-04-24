الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرق حارسا أمن معدات بناء بقيمة مليون و156 ألف درهم من الشركة التي يعملان فيها وفرا إلى خارج الدولة، وأحالتهما نيابة دبي إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهما غيابياً بتهمة السرقة.

وقال شاهد من الشركة إن مسؤول الحراس أبلغه بأن حارسي الأمن غير موجودين في موقعهما وهواتفهما مغلقة، فانتقل إلى الموقع وتبين اختفاء المعدات، حيث استوليا عليها قبل اكتشاف الواقعة بـ10 أيام.

وأضاف أن مسؤول الحراس تواصل مع المتهم الأول الهارب، عبر «واتس أب»، واعترف له الأخير ببيع المنقولات بالمشاركة مع المتهم الثاني، واستوليا على قيمتها لنفسهما.

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إعداد: محمد فودة

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