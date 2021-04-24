الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد جامعة الإمارات لطرح برنامج الدكتوراه في البيئة والنظم الإيكلوجية، العام الأكاديمي المقبل، وعزّزت الجامعة حرمها بنظام مراقبة الطاقة في 42 مبنى من أبنية الحرم الجامعي، لتوفير الطاقة. وأكد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، الدكتور أحمد مراد، أن الجامعة تسهم في جهود الدولة للحفاظ على البيئة، وتعزيز الاستدامة من خلال البحث العلمي، إذ نشر أعضاء الهيئة التدريسية والباحثون في الجامعة والطلبة 841 ورقة بحثية في أعرق المجلات العالمية في موضوعات متصلة بعلوم البيئة، والطاقة المتجددة والاستدامة.

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