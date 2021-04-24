الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرف

دعا سكان في منطقتي الخان والمجاز بالشارقة إلى شمول المباني التي يسكنون فيها بخدمة الصرف الصحي، مشيرين إلى انزعاجهم من وقوف سيارات النضح يومياً، ولفترات طويلة، أمام مداخل تلك المباني لسحب المياه العادمة، ما ينتج عنه روائح كريهة وتلويث للبيئة.

تخطيط

طالب مصلون بتخطيط الساحات المحيطة بالمساجد، ووضع علامات تدل على القبلة، وعدم تجاوز الإمام في الاصطفاف، مشيرين إلى أن بعض المصلين، بسبب العجلة من أمرهم، ومن دون قصد، يتجاوزون مكان وقوف الإمام، ويصلون باتجاهات غير صحيحة.

نظافة

يشتكي مستأجرون لدى مطورين في مناطق مختلفة، من سوء النظافة الخاصة بالمصاعد والطرقات والأماكن المشتركة في المجمعات السكنية التي يقطنون فيها، وعلى الرغم من تقديم شكاوى إلى الجهات المعنية، إلا أن الوضع بقي على حاله.

تعقيم

طالب قراء يسكنون في إمارة عجمان بالتعقيم الدوري للأماكن المشتركة، خصوصاً المصاعد التي تمثل مصدر إزعاج للسكان في الكثير من المناطق، أولاً بسبب التجاوز في عدد الركاب، وثانياً بسبب قلة النظافة من الملاك.

جدولة

دعا قراء مصرف الإمارات المركزي إلى الضغط على البنوك من أجل تيسير عملية إعادة جدولة الديون، للمتأثرين بجائحة كورونا، وأشاروا إلى أن البنوك تفرض شروطها عند طلب الجدولة، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار الفائدة والرسوم، ما يضيف إليهم أعباء فوق طاقتهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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