الامارات | تحديث و توضيح الإجراءات بشأن تعليق دخول القادمين من الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث و توضيح الإجراءات بشأن تعليق دخول القادمين من الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت " الهيئة العامة للطيران المدني " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث " عن تحديث الإجراءات المعلن عنها سابقا وتوضيح بشأن تعليق دخول القادمين من الهند على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند.

كما يشمل التعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في الهند خلال فترة ١٤ يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات بين البلدين حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الامارات إلى الهند على هذه الرحلات .. كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الهند إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني دولة الامارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين البلدين، والوفود الرسمية و طائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار و في اليومين الرابع و الثامن من دخول الدولة وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code .

و أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، وذلك اعتبارا من الساعة 23:59 من يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

و أهابت الهيئة بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل و جدولة رحلاتهم و ضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى

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