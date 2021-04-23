الامارات | محمد بن راشد : الإمارات تؤمن بأن الطاقة المتجددة تمثل المستقبل الأمثل للبشرية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد : الإمارات تؤمن بأن الطاقة المتجددة تمثل المستقبل الأمثل للبشرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، اليوم في كلمته بقمة المناخ أن دولة الإمارات اتخذت قرارا منذ 15 عاما باستخدام الطاقة النظيفة.

وأعلن سموه مشاركة دولة الإمارات مع مجموعة من الشركاء العالميين في مشروع "الابتكار الزراعي للمناخ " للتغلب على آثار التغير المناخي على القطاع الزراعي العالمي ..وقال سموه نحن مؤمنون بأهمية العمل الجماعي الدولي للحفاظ على بيئة الأرض للأجيال القادمة..

وأضاف سموه إن قضية التغيير المناخي تمثل تحدياً عالمياً مستمراً وأن دولة الإمارات تؤمن بأن الطاقة المتجددة تمثل المستقبل الأمثل للبشرية.

واضاف سموه أن دولة الإمارات - رغم كونها دولة نفطية - إلا أنها تمتلك اثنتين من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وستقوم بإنشاء ثالثة ستكون أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية عالميا .. ونستثمر في أكثر من 70 دولة حول العالم في الطاقة المتجددة

شاركت اليوم رفقة مجموعة من قادة العالم في قمة القادة المناخ التي دعا لها الرئيس الأمريكي جو بايدن .. أكدنا خلالها موقف الإمارات بأن قضية المناخ ليست قضية مؤقتة .. بل تحدٍ عالمي مستمر .. وبأن هذا التحدي يمكن أن يقود البشرية لفرص عظيمة لتغيير مستقبلها للأفضل

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