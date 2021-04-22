الامارات | بالفيديو.. شرطة أبوظبي تضبط مستهترين لسلوكهم الطائش والقيادة بطريقة متهورة "فجريات"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شرطة أبوظبي تضبط مستهترين لسلوكهم الطائش والقيادة بطريقة متهورة "فجريات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة أبوظبي من خلال رصدها الإعلامي ثلاثة شبان مستهترين لقيادة مركباتهم بطريقة متهورة وغير ملتزمة بالقوانين وانظمة المرور ، حيث قاموا بالاستعراض بالمركبات في الشارع العام والتسابق في الطرقات السريعة والمناطق السكنية بمنطقة العين في الساعات المتأخرة من الليل لغاية الصباح بصورة خطرة وغير مبالين بأرواحهم ومستخدمي الطريق في تصرفات غير حضارية تداولت بين المستهترين من المتسابقين بـإسم (الفجريات) وتم تحويلهم الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات بحقهما و مخالفة المتجمهرين .

وأوضح مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة ابوظبي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري أن مرتكبي مخالفات القيادة بطيش وتهور والقيام بحركات استعراضية خطرة بمركباتهم، سيعاقبون وفق القانون مؤكداً بأنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على المتهورين الذين يعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر وما يتسببون به من أضرار مادية ونفسية وترويع للمارة وتهديد سلامتهم بإيقافهم وحجز مركباتهم وتحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وحث الشباب على عدم قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، والابتعاد عن إجراء السباقات والاستعراضات الخطرة التي تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

واكد أن المشاركة في التجمعات والاستعراض والتباهي بقيادة المركبة أو القيام بحركات خطرة، أو التجمع والمشاركة بالمشاهدة، أو حتى المشاركة في نشر مقاطع فيديو تحتوي على تلك التصرفات والسباقات في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية داعيا أولياء الأمور إلى مراقبة سلوكيات أبنائهم وحثهم على الالتزام بالقوانين.

وأشار إلى أن عقوبة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرر بالمرافق العامة أو الخاصة يترتب عليها غرامة 2000 درهم و(23) نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة (60) يوماً والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50,000 درهم على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة اقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني و تطبيق العقوبات البديلة في بعض أحكام الجنح، منها تنظيف الشوارع العامة على سبيل الخدمة المجتمعية بديلاً عن عقوبة الحبس كما تم مخالفة المتجمهرين بقرار النائب العام بمنع وتقييد التجمعات والاحتفالات في الاماكن العامة او الخاصة والتي تقضي بالغرامة ب 10 الاف درهم لمن قام بالدعوة والتنظيم و 5 الاف درهم لكل من شارك .

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