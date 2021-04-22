الامارات | شرطة دبي توزع 500 وجبة إفطار على خط الدفاع الأول يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي توزع 500 وجبة إفطار على خط الدفاع الأول يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توزع شرطة دبي منذ بداية شهر رمضان المبارك 500 وجبة إفطار يومياً على أفراد خط الدفاع الأول في مناطق مختلفة من الإمارة في إطار مبادراتها المجتمعية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير سعيد المزروعي، إنه تنفيذاً لتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بتقديم الدعم الكامل لأفراد خط الدفاع الأول، توزع الإدارة العامة للمرور 500 وجبة إفطار يومياً، وتقدمها لأبطال خط الدفاع الأول طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وأَضاف أن فريق إدارة الحملات والتوعية المرورية يتولى مهمة النزول الميداني على أماكن تواجد أفراد خط الدفاع الأول واللقاء بهم، وتوزيع وجبات الإفطار عليهم، موجها الشكر للفريق نظير الجهود التي يبذلونها في سبيل توفير جميع سبل الراحة والحماية لأفراد المجتمع، منوهاً بالتزام الفريق بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية خلال توزيع وجبات الإفطار على خط الدفاع الأول.

ولفت المزروعي، إلى دور إدارة الحملات والتوعية المرورية في نشر قيم التسامح وترسيخ معاني التكافل والتراحم، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تنفذه الإدارة العامة للمرور في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19المستجد.



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