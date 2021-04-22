الامارات | 308 آلاف وجبة إفطار من «بيت الخير» في العشر الأوائل

شكرا لقرائتكم خبر عن 308 آلاف وجبة إفطار من «بيت الخير» في العشر الأوائل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت «بيت الخير» 308 آلاف و522 وجبة إفطار في العشر الأوائل من رمضان، من خلال مشروعها الرمضاني «إفطار صائم» الذي بدأته بتوزيع 29 ألفاً و137 وجبة في اليوم الأول، وذلك ضمن حملتها الرمضانية «ويربي الصدقات»، وقد ارتفعت الأعداد لتصل إلى ما يزيد عن 31 ألف وجبة يومياً، بما يعني إمكانية الوصول مع نهاية الشهر الكريم إلى مليون وجبة إفطار.

وتقدم «بيت الخير» الوجبات إلى المستحقين بأماكنهم في أكثر من 59 نقطة توزيع، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في كل إمارة، من خلال فريقها الميداني المدرب، وذلك وفق إجراءات الصحة والسلامة، عبر مركبات مجهزة لهذا الغرض، بما يضمن وصول الوجبات بأعلى معايير السلامة تجنباً للوباء، بالتعاون مع 55 مطعم ومطبخ.

وقد تفاعل عدد من المؤسسات مع الحملة، أبرزها جمعية الإحسان الخيرية من خلال مبادرة «فطوركم يوصلكم» التي تنظمها مع «بيت الخير» لتوزيع 30 ألف وجبة بدبي والفجيرة ورأس الخيمة، كما تقوم الجمعية بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بتقديم 800 وجبة يومية لسائقي الحافلات في إمارة دبي، بالإضافة إلى مساهمتها في مبادرة «إفطار صائم» التي تنظمها هيئة رأس الخيمة للمواصلات، من خلال توزيع 680 وجبة إفطار لجميع سائقي مركبات الأجرة والحافلات يومياً قبيل موعد الإفطار بإجمالي 20,400 وجبة في الشهر الفضيل.

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