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الامارات | المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي صحة إصدار تصاريح لمزاولة نشاط المقامرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم، ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة، مشيرا إلى أن هذه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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