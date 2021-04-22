الامارات | اغلاق مطعمين وصالون حلاقة في عجمان لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق مطعمين وصالون حلاقة في عجمان لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلق الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان، بالتنسيق مع شرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية مطعمان وصالون حلاقة لعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم إغلاق المطعمين وصالون الحلاقة لعدم ارتداء العاملين الكمامات والقفازات وأغطية الرأس، وعدم التزامهم بأخذ اللقاح وإجراء الفحوصات الدورية بحسب التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وأهاب فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بأصحاب المحلات التجارية في الإمارة ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، والتقيد بالقرارات الصادرة لمواجهة الجائحة والحد من تفشي الوباء وخفض حالات الإصابات، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة على المنشآت المخالفة بهذا الشأن، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.

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