الامارات | "حمدان التعليمية" تفتح باب الترشح للدورة الـ 24 من جائزتها

شكرا لقرائتكم خبر عن "حمدان التعليمية" تفتح باب الترشح للدورة الـ 24 من جائزتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن فتح باب الترشح للدورة الـ24 من جائزتها للتميز التي تشمل تسع فئات متنوعة أمام الراغبين في الاشتراك في الدولة و دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي.

وتبدأ المؤسسة في قبول المشاركات عبر موقع نظام الجائزة الالكتروني بداية من إبريل الجاري وحتى الأول من سبتمبر 2021. وتشمل الفئات التسع في الجائزة، الطالب المتميز (3-5) و(6-12) محلي، والطالب المتميز(10-12) خليجي، والطالب الجامعي المتميز(محلي)، وجائزة المعلم المتميز (محلي وخليجي)، وجائزة التربوي المتميز (محلي)، والمدرسة المتميزة (محلي وخليجي)، وجائزة البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي، وجائزة المشروع المتميز محلي، وجائزة المؤسسات الداعمة للتعليم محلي .

ومن جهته، قال الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الدكتور جمال المهيري: "تواصل المؤسسة جهودها في تحقيق الغايات التي أراد لها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – طيب الله ثراه – من خلال المساهمة في دعم جهو تطوير منظومة التعليم في الإمارات والمنطقة و الارتقاء بأدائه الى افاق الجودة و التميز و تحسين البرامج و الانشطة في مجال الموهبة و الابتكار بهدف تمكين المخرجات العلمية و مواكبة تحديات المستقبل".

وأضاف المهيري: "إن ترسيخ مفهوم الجودة التعليمية الذي تحقق في الميدان التعليمي فكرا و منهجا يعد من الانجازات الكبرى التي تحققت و تعكس حرص القيادة الرشيدة على استمرار نهج التميز في التعليم وكل مجالات الحياة، ويعد فتح باب الترشح للجائزة خطوة مهمة تثبت للجميع أننا ماضون بعزم نحو المستقبل. وفي ظل الظروف التي لازال يمر بها العالم بسبب تفشي وباء "كوفيد 19" تقدم المؤسسة العديد من التسهيلات والمرونة لتسهيل مشاركة كافة الفئات في الجائزة من الإمارات والخليج والمنطقة العربية استناداً إلى قدراتنا التكنولوجية وأدواتنا المبتكرة في كامل مراحل الجائزة، بداية من الترشح حتى الإعلان عن الفائزين".

وتابع المهيري: "ستكون الدورة الرابعة والعشرين تتويجاً لمسيرة استمرت لأكثر من عقدين من الزمان نحو التميز، ونتطلع إلى مشاركات متميزة تحمل في طياتها المزيد من الأفكار المبتكرة للنهوض بالتعليم وبناء أجيال تستطيع إيجاد حلول لتحدياتنا داخل الوطن وفي سائر أنحاء أمتنا العربية".

وتقدم مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليم المتميز حزمة من التسهيلات بسبب تداعيات "كوفيد 19" مثل استثناء تقديم الوثائق والمرفقات لآخر ثلاث سنوات بدون سنة التقدم، حيث سيتم قبول جميع الوثائق المقدمة من قبل المشاركين لهذه الدورة تسهيلاً عليهم. بالإضافة إلى ذلك تمنح المؤسسة معيار جديد استثنائي بمجموع نقاط 200 نقطة تضاف على إجمالي النقاط المستحقة للمبادرات والمشاريع الخاصة بالتعلم عن بعد استثناءً أمام شروط تطبيق على تنفيذ المبادرات والمشاريع الخاصة بالتعلّم عن بعد، بالإضافة إلى استثناء شروط سنوات التطبيق على جائزة المشروع المتميز وجائزة المؤسسات الداعمة للتعليم فيما يخص المبادرات والمشاريع الخاصة بتوجه التعلم عن بعد.

ووفقاً لمراحل الجائزة، تطلق مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليم المتميز عدد من الحملات الإرشادية للتقديم الإلكتروني الحالي المعتمد للتقدم لفئات الجائزة على المستويين المحلي والخليجي، على أن تبدأ عملية التحكيم في أكتوبر 2021، والإعلان عن الفائزين في نهاية ديسمبر 2021.

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