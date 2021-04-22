الامارات | "اللقاح طريقنا إلى التعافي" يجتاح "تويتر".. "لا تنتظر.. وساهم في تعافي الوطن"

شكرا لقرائتكم خبر عن "اللقاح طريقنا إلى التعافي" يجتاح "تويتر".. "لا تنتظر.. وساهم في تعافي الوطن" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مواطنون ومقيمون حملة "اللقاح طريقنا إلى التعافي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تصدر قائمة المواضيع الأكثر تداولا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المغردون من خلال وسم #اللقاح_طريقنا_إلى-التعافي، على أن التطعيم هو الحل الوحيد للوصول بإصابات "كورونا" إلى العدد صفر، وتعافي الدولة من هذا الفيروس.

ودعا مغردون الأشخاص الذين لم يقومو بأخذ اللقاح حتى الآن إلى المسارعة بأخذه، وأنه لا مبرر للانتظار وقتا أكثر من هذا، فقال أحدهم: "بعون الله التطعيم طريقنا للتعافي.. ماذا ننتظر.. سارعوا لنحمي أنفسنا والآخرين ونكون الاول عالميا في التعافي".

وقال آخر: "لا تنتظر.. كن جزءا من حملة تعافي الوطن وبادر بتلقي لقاح كورونا".

وأشار مغردون إلى أن سهولة اجراءات تلقي اللقاح في الإمارات ومجانيته يجعلان من أخذ قرار التطعيم أمرا سهلا ولا يحتاج سوى لمسؤولية الشخص نفسه والتزامه تجاه نفسه وعائلته ووطنه، فقال أحدهم: "كل شي سهل بفضل الله وقيادتنا الرشيدة وبلا اي تكلفة فالحمدلله.. خيار التطعيم هو قرار فردي ومسؤولية مجتمعية.. اختر التطعيم فمعا ويدا بيد نتعافى".

وأيد مغردون قرار لجنة الطوارئ والأزمات بدراسة تقييد حركة غير المطعمين بلقاح كورونا، مشيرين إلى أنه لا توجد حرية شخصية بأمور طبية تتعلق بسلامة الآخرين، فقال أحد المغردين: "لا توجد حرية شخصية بأمور طبية تتعلق بسلامة الآخرين.. نحن مع قرار لجنة الطوارئ والأزمات بتقييد حركة الغير مطعمين بلقاح كورونا.. فالتعافي الشامل من هذا الوباء لن يتم إلا بالتطعيم".

كما أوضح مغردون أنهم اختاروا التطعيم سيرا على نهج قادة الإمارات لحماية المجتمع والوطن، فقالت إحدى المغردات: "على خطى قيادتنا نسير.. تلقي اللقاح حماية للمجتمع والوطن، لذا #اخترت_التطعيم".

من جانبهم تناقل مغردون كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عندما قال: "سنصبح أقوى وأفضل بعون الله ولا يأس في قاموس الإمارات".

ويشار إلى أن هذه الحملة لم تكن الأولى من نوعها للتشجيع على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، فكان مواطنون ومقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقوا، في وقت سابق، حملة "اخترت التطعيم" للتشجيع على أخذ اللقاح والمساهمة في محاربة فيروس كورونا المستجد في الدولة.

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