"إكسبو 2020 " يحصد أبرز جوائز الاستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - حصلت ثمانية مشروعات للبنية التحتية في " إكسبو 2020 دبي" على أعلى تصنيفات " سيكوال "، النظام المعترف به دولياً لتقييم الاستدامة في الهندسة المدنية، وهو ما يمثل علامة فارقة في مسيرة إكسبو 2020 ليصبح من أكثر نُسخ إكسبو الدولي استدامة على الإطلاق. وتتراوح تصنيفات "سيكوال" - وهو أول نظام في العالم لتقييم الاستدامة وتصنيفها ومنح الشهادات فيها لأفضل الممارسات في مشروعات البنية التحتية - من "ناجح" بنسبة 30 في المائة إلى "ممتاز" بنسبة 75 في المائة، وتحدَّد بناء على مجموعة من مسائل الاستدامة، بما فيها استخدام الأراضي والبيئة والنقل والمرونة والتلوث، وإكسبو 2020 أول مشروع على مستوى الشرق الأوسط يحصل على تصنيف "ممتاز" من "سيكوال". ونجحت ساحة الوصل، وهي القلب النابض لإكسبو 2020، الذي يربط بين مناطق الموضوعات الثلاث ويوفر نقطة التقاء ضمن مناخ محلي مظلل لا يشبهه شيء في دبي، في تجاوز أعلى عتبة للجائزة، بإحرازها نسبة 91.6 في المائة. أما التعريشة الفولاذية لقبة الوصل، البالغ قطرها 130 متراً وارتفاعها 67.5 متر، والتي تحيط بالساحة وتشكل أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم، فسجلت نسبة أعلى بلغت 93.6 في المائة. وتُعد شهادات الامتياز الممنوحة لإكسبو 2020 من أكبر لوائح الجوائز المقدمة من نظام "سيكوال" لموقع واحد عالميا، وهي تمثل أرقى الجوائز في مجال الهندسة المدنية وتسلط الضوء على نجاح الحدث الدولي في دمج مبادئ التصميم المستدام في مختلف مبانيه ومكونات بنيته التحتية وتنسيق حدائقه. انطلق نظام "سيكوال" عام 2004، بعد أن طورته مؤسسة المهندسين المدنيين، ومقرها المملكة المتحدة، وغيرها من مؤسسات المجال، وهو الآن جزء من مجموعة برامج "بريم" ضمن مجموعة بي آر إي غلوبال، حيث يجمع أساليب تقييم الاستدامة الرائدة عالمياً لتصنيف المباني والخطط الرئيسية والبنى التحتية عبر دورة حياة الأصول المنشأة. وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي: " الاستدامة بوصفها من موضوعاتنا الفرعية الثلاثة، تؤثر على الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات التي نعيش فيها وتجسد التزامنا بإحداث تأثير إيجابي على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي ". وأضاف: " إلى جانب تكريم الدور الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في وضع دولة الإمارات في مكانة رائدة على صعيد التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، فإن كلا من شهادات الامتياز هذه من 'سيكوال' تبرهن على ما تبذله فِرَق الاستدامة وتسليم الموقع لدينا من تفانٍ وعمل جماعي. وجميع المعنيين بالحدث الدولي تجمعهم رغبة مشتركة في ضمان أن يكون إكسبو 2020 من أكثر نُسخ إكسبو الدولي استدامة على الإطلاق، إلى جانب دعم جهود الدولة في بناء مجتمعات أكثر نظافة وأمانا وصحة لأبناء شعبها." شملت جوائز الامتياز من "سيكوال" مساحات إكسبو العامة، وساحة الوصل، والحدائق، والمظلات، وغيرها من عناصر البنية التحتية في الموقع البالغة مساحته 4.38 كيلومتر مربع. وقال كيث نيكلسون، مدير حساب البنية التحتية الرئيسي ومدير المشروع الرئيسي لدى "بي آر إي": " لقد أظهرت البنية التحتية لإكسبو 2020 دبي، بما في ذلك مشروعاته الفرعية، أداء عالياً على صعيد الاستدامة في مختلف أنحاء الموقع. ونحن فخورون للغاية بإنجازات فِرَق المشروع وعزمها على إحراز تصنيف 'ممتاز' من سيكوال - ليصبح إكسبو أول مشروع يحقق هذا الإنجاز في الشرق الأوسط وبرهاناً على العمل الدؤوب الذي يؤديه جميع المعنيين بالحدث الدولي."و تتماشى جهود الاستدامة في إكسبو 2020 مع مجموعة من المحركات الوطنية والدولية، مثل مئوية الإمارات 2071، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، فضلا عن مبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" - التي أطلقها عام 2012 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياًونموذجاً ناجحاً للاقتصاد الأخضر الجديد. جدير بالذكر أن إكسبو 2020 يقام في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من شتى أقطار العالم للمساهمة في صنع عالم جديد، أثناء استكشاف ابتكارات من شأنها أن تغير واقعنا وتحدث تأثيراً إيجابياً هادفاً في الناس وكوكبنا معاً.