«الأكاديمية العربية للنقل البحري» تعقد جلسات توجيهية افتراضية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد):

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع الشارقة، مؤخراً جلسات توجيهية افتراضية تحت عنوان «تواصل الكوادر البحرية مع قادة المستقبل»، بهدف تعزيز تواصل طلاب المدارس الحكومية مع قيادات بارزة في القطاع البحري.

تحدث في الجلسات نخبة من قادة القطاع البحري الذين شاركوا أفكارهم وخبراتهم مع الطلاب إضافة إلى تعريفهم بالعمليات المختلفة التي يتضمنها القطاع البحري، وكذلك الفرص التي يوفرها هذا القطاع الواعد الذي ينمو بسرعة كبيرة. وتهدف الأكاديمية من خلال هذه المبادرة، إلى تشجيع الجيل الجديد للالتحاق بالقطاع البحري والإسهام في نموه وتطويره.

شارك في الجلسات التعريفية، التي استمرت على مدى يومين، يوسف يعقوب المنصوري، مدير مكتب رئيس مجلس أمناء فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة، والدكتور محمد خضر، عميد القبول والتسجيل بالأكاديمية، والدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا، والقبطان مروة السلحدار، ضابط أول بحري، منسق قسم تطوير الأعمال في المنتدى الدولي للنقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وشارك المتحدثون خلال الجلسات، قصصاً من حياتهم المهنية، مع التأكيد على أن الإعداد الجيد والتدريب المناسب عاملان أساسيان لمسيرة مهنية ناجحة في القطاع البحري.

وقال االدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: «نؤمن في الأكاديمية بضرورة توفير الدعم الكامل لطلابنا ومساعدتهم على صقل مواهبهم وإطلاق العنان لطاقاتهم وإمكاناتهم، فرسالتنا تتمثل في إعداد وتخريج كوادر بحرية متميزة تضيف قيمة لهذا القطاع، من خلال تزويدهم بخبرات عملية متميزة وتشجيعهم على التفكير خارج الأطر النمطية والتركيز على الإبداع والابتكار، وتطوير حلول تقنية متطورة. ونحن على ثقة من أن هذه الجلسات التفاعلية التي جمعت نخبة من الكوادر البحرية المتميزة مع طلاب المدارس الحكومية، ستلهم جيل الشباب للالتحاق بالقطاع البحري».