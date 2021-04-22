الامارات | «مجموعة الرستماني» تدعم «100 مليون وجبة» بـ 10 ملايين درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة الرستماني» تدعم «100 مليون وجبة» بـ 10 ملايين درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرعت مجموعة الرستماني بمبلغ 10 ملايين درهم لحملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في العالم العربي وإفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية طوال شهر رمضان.

وتوفر 10 ملايين درهم المكونات الغذائية الأساسية لإعداد 10 ملايين وجبة طعام وتوزيعها ضمن «حملة 100 مليون وجبة» في المجتمعات الأقل دخلاً ذات القدرة الشرائية المنخفضة، ضمن الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة من أجل تقديم الدعم الغذائي لمستحقيه في تلك المجتمعات طوال شهر رمضان المبارك.

وتهدف الحملة إلى التعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومجموعة من المؤسسات الخيرية والإنسانية، إلى توفير طرود غذائية لإطعام ملايين الجوعى وتوفير شبكة دعم غذائي لهم تكرس قيم التضامن الإنساني التي تمثلها دولة الإمارات وترسخ ريادتها عالمياً في جهود العمل الإنساني والإغاثي الذي يلمح حياة المحتاجين ويحدث فارقاً ملموساً.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة مروان عبدالله الرستماني: «إن مساهمتنا في الحملة تأتي ضمن التزامها الإنساني بالمشاركة في المبادرات الوطنية ذات الأهداف الخيرية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

مروان عبدالله الرستماني:

• «الحملة تأتي ضمن التزامها الإنساني بالمشاركة في المبادرات الوطنية ذات الأهداف الخيرية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news