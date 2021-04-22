الامارات | «الكالوتي» تسهم بمليون درهم في «100 مليون وجبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الكالوتي» تسهم بمليون درهم في «100 مليون وجبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرعت «مجموعة الكالوتي» بمبلغ مليون درهم لحملة «100 مليون وجبة».

وتدعم مساهمة مجموعة الكالوتي جهود الحملة في توفير الدعم الغذائي لملايين الأفراد والأسر المتعففة من المحتاجين والأقل دخلاً في الدول الثلاثين التي تغطيها حملة 100 مليون وجبة، ويتولى عملياتها الميدانية واللوجستية في المجتمعات المستفيدة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية بالتعاون مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية، وبرنامج الأغذية العالمي وبالتنسيق والشراكة مع عدد من الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات وجمعيات إنسانية وخيرية في دولة الإمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، منير كالوتي، إن «حملة 100 مليون وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تجسد العمل الخيري الهادف، وتستمد من قيم الشهر الفضيل ترسيخ العمل الخيري ومد يد العون ومساعدة المحتاجين وتوفير الدعم الغذائي لمستحقيه»، مضيفاً أن المجموعة تسهم في مختلف المبادرات الخيرية والأعمال الإنسانية التي تطلقها القيادة.

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