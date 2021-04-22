الامارات | «السلامة الغذائية» تطلق حملة تفتيش على مطاعم العين

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلامة الغذائية» تطلق حملة تفتيش على مطاعم العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة على المطاعم والمطابخ الشعبية والمخابز في مدينة العين، للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في المنشآت الغذائية، وضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والتعاميم الخاصة بتدابير الوقاية من «كوفيد-19»، لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى كل فئات المجتمع.

وركز مفتشو الهيئة على توعية متداولي الغذاء بأفضل الممارسات لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية من حيث المعاملة الحرارية للمادة الغذائية، ونظام التتبع والاسترداد عند استلام المواد الأولية، وعملية التخزين السليم للمواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة، إضافة إلى التأكد من سلامة مناطق التداول والتحضير والتغليف، والطرق الآمنة لإعداد وتحضير الطعام وصولاً إلى طريقة عرضها.

وشدد مفتشو الهيئة على أهمية الالتزام بالحفاظ على النظافة الشخصية وضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، واتباع الإرشادات الواردة في دليل متداولي الغذاء وعكسها على جميع العمليات والممارسات داخل المنشأة، لضمان سلامة الغذاء المتداول للمستهلكين.

وتواصل الهيئة حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت الغذائية في أبوظبي خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أية ملاحظات بشأن المنتجات الغذائية أو ممارسات التحضير الخاطئة من خلال الاتصال على الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي، حيث إن سرعة الإبلاغ عن المخالفات يترتب عليها سرعة مماثلة في اتخاذ إجراءات الردع بحق المخالفين.

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