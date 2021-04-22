الامارات | شرطة دبي تضبط متسوّلاً يستعطف ضحاياه بـ «واتس أب»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط متسوّلاً يستعطف ضحاياه بـ «واتس أب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على شخص (عربي) يمتهن التسول الإلكتروني من خلال إرسال رسائل احتيالية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس أب» يستعطف فيها ضحاياه لمساعدة عائلته المُحتاجة، مؤكدةً أهمية عدم التعاطي والتجاوب مع رسائل المتسولين الإلكترونية.

وحذّر مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العقيد علي سالم، من التجاوب مع أساليب التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، خصوصاً في شهر رمضان الكريم، والتي تستغل شهر الخير لارتكاب عمليات الاحتيال من خلال نشر رسائل أو صور وفيديوهات مفبركة لاستعطاف أهل الخير والمحسنين.

وقال إن شرطة دبي أطلقت مع بداية شهر رمضان حملة التوعية السنوية تحت عنوان «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ظاهرة التسول والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى ضبط المتسولين في الأماكن العامة، وتستمر طوال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح أن حملة «التسوّل مفهوم خاطئ للتراحم» تعتبر من الحملات الناجحة التي أسهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع وجود المتسولين فيها.

وأوضح أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على «إفطار صائم»، وغيرها من الاحتياجات، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسوّلهم لحاجتهم إلى المال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون، وتتم إحالتهم للقضاء.

ودعا إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو خدمة عين الشرطة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

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