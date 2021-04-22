الامارات | 1430 حادثاً مرورياً بالشارقة خلال أول أسبوع من رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 1430 حادثاً مرورياً بالشارقة خلال أول أسبوع من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شركة رافد لحلول المركبات تسجيل 1430 حادثاً مرورياً بسيطاً تم الإبلاغ عنها والتعامل معها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، في الفترة بين 13 إلى 19 أبريل الجاري.

وقال مدير إدارة الحوادث في شركة رافد، عبدالرحمن بن كنون الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن أبرز أسباب الحوادث عدم الالتزام بخط السير، وعدم ترك مسافة كافية، والرجوع للخلف دون انتباه، والإهمال وعدم الاهتمام، والسرعة، خصوصاً قبل الإفطار.

ودعا إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات والقوانين المرورية أثناء القيادة، خصوصاً قبل الإفطار، بما يسهم في الحفاظ على حياة السائقين وغيرهم، ويحقق انسيابية الحركة المرورية.

ودعا إلى عدم الانشغال بغير الطريق، باستخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

وقال الشامسي إن على كل قائد مركبة أن يسهم في التقليل من الحوادث من خلال وعيه والتزامه وتركيزه، ويمكن لكل منا أن يسهم في تفادي الحوادث المرورية والتقليل منها.

ولفت إلى أنه في حال التعرض لحادث مروري بسيط يجب إخراج المركبات من الطريق، واستخدام تطبيق رافد المتوافر على منصات الهواتف الذكية.

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