الامارات | «صحة أبوظبي» تُحدّث مواقع تطعيم «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» تُحدّث مواقع تطعيم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة الصحة في أبوظبي تحديث مواقع التطعيم المجاني في الإمارة، تبعاً لنوع اللقاح المتاح، مشيرة إلى توافر «سينوفارم» في أكثر من 100 موقع، مع إتاحة أخذ الجرعة بموعد مسبق أو من دون موعد، فيما يتوافر لقاح «فايزر» في 11 موقعاً، منها ستة مواقع تابعة لشركة «صحة»، تشمل مراكز الزعفرانة ومدينة محمد بن زايد الصحي والباهية في أبوظبي، ومركزَي عود التوبة الصحي ونعمة الصحي في مدينة العين، إضافة إلى مركز الظفرة لطب الأسرة في الظفرة. كما يتوافر اللقاح في مراكز التطعيم التابعة لـ«مبادلة للرعاية الصحية»، وتشمل كليفلاند كلينك أبوظبي ومركز العاصمة للفحص الطبي، وهيلث بوينت.

وأعلن مركز أبوظبي للصحة العامة عن تمديد حملة «نصلكم أينما كنتم» حتى يونيو المقبل.

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