الامارات | خالد بن محمد: حكومة أبوظبي تؤمن بأهمية تمكين الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد: حكومة أبوظبي تؤمن بأهمية تمكين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مع أعضاء مجلس أبوظبي الشباب للدورتين 2019 - 2021 و2021 - 2023.

واطلع سموه على إنجازات المجلس للدورة 2019 - 2021 والمبادرات التي أطلقها والتي نتج عنها فرص جديدة للشباب للتميز والإبداع، وهنأ سموه أعضاء المجلس في الدورة المنتهية على جهودهم المتميزة في خدمة مبادرات الشباب خلال مدة دورتهم، وحثهم على مواصلة دعم الشباب ومشاركتهم الخبرات المكتسبة من هذه التجربة القيمة.

ورحب سموه بأعضاء المجلس للدورة 2021 - 2023 ووجههم بمواصلة النجاحات المحققة والبناء عليها وتوسيع نطاقها، كما أكد على أهمية عمل المجلس مع الهيئات والجهات الحكومية وتفعيل مجالس الشباب في الجهات لضمان استمرارية نفع المبادرات واستدامة أثرها.

وأكد سموه إيمان حكومة أبوظبي بأهمية تشجيع وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في كافة المواضيع التي قد تؤثر على طريقة حياتهم اليوم ومستقبلاً، والترحيب بالأفكار ووجهات النظر الجديدة التي تضيف إلى حوارات القائمة وينتج عنها فرص مبتكرة.

وقال سموه إن المبادرات التي أطلقها ونفذها مجلس أبوظبي للشباب في دورة 2019 - 2021 تظهر مدى التأثير الكبير الذي يمكن للتقدم والتغيير تحقيقه، مؤكداً أن الشباب هم السفراء الحقيقيون لأبوظبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news