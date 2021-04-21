الامارات | «النقل المتكامل» يحقق في استغلال سائقين إجراءات «كورونا» لزيادة الرحلات

شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل المتكامل» يحقق في استغلال سائقين إجراءات «كورونا» لزيادة الرحلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي«الإمارات اليوم» بأنه سيحقق في ما نشرته يوم الاثنين الماضي تحت عنوان «سائقو تاكسي يوزعون الأسرة على المركبات لزيادة الرحلات»، متعهداً بتكثيف التفتيش أمام مراكز التسوق لمراقبة جودة الخدمات المقدمة للجمهور في أنحاء الإمارة كافة، وعلى مدار الساعة.

ووجّه المركز الشكر للصحيفة على تقريرها، مبدياً أسفه لوقوع مثل هذه الحوادث الفردية من قبل بعض السائقين.

ونشرت «الإمارات اليوم» شكاوى لسكان في أبوظبي مما وصفوه بـ«تعنت» بعض سائقي مركبات الأجرة، خصوصاً العاملين أمام المولات ومراكز التسوق، في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة جائحة «كورونا»، إذ يشترطون ركوب شخص واحد في المركبة، ويرفضون توصيل العائلات، متذرعين بأنهم يطبقون الإجراءات المعلنة من مركز النقل المتكامل، وهو ما عزاه سائق - رفض نشر اسمه - إلى رغبة بعض السائقين الذين يمارسون هذا السلوك في استغلال الظروف الصحية الحالية لمصلحتهم من خلال إرغام العائلات على استخدام أكثر من مركبة.

وتعهّد المركز بأنه سيحقق في ما نشرته الصحيفة، إضافة إلى تكثيف حملات نشر التوعية بين سائقي مركبات الأجرة لضمان الالتزام بتعليماته التي تنصّ على السماح لأفراد الأسرة الواحدة باستخدام مركبة أجرة واحدة.

ودعا المركز المتعاملين الذين يواجهون أياً من المخالفات التي ساقها تقرير الصحيفة، للتقدم بشكوى رسمية عبر مركز الاتصال التابع لخدمات مركبات أجرة أبوظبي على الرقم 600535353، أو من خلال تطبيق «أجرة أبوظبي» أو الموقع الإلكتروني الرسمي، مؤكداً أنه سيجري تحقيقاً مع السائقين الذين ارتكبوا هذه المخالفات، ويتخذ الإجراءات الكفيلة بردعها والحيلولة دون تكرارها.

وشدد على أن جميع مركبات أجرة أبوظبي مزودة بكاميرات تتوافر فيها خاصية البثّ الحيّ، ما يتيح مراقبة سير الرحلة، والتأكد من سلامة السائق والراكب، لافتاً إلى أهمية التحلي بالصبر وتفهم الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والجهود الساعية إلى ضمان سلامة السائقين ومستخدمي مركبات الأجرة.

وحدد مركز النقل حقوقاً لمستخدمي مركبات الأجرة في أبوظبي، تشمل إمكانية طلب خدمة مركبة الأجرة عن طريق مركز الاتصال الخاص بالمركز، أو تطبيق «أجرة أبوظبي»، ورؤية عداد مركبة الأجرة، وتحديد الجهة المطلوبة، وتحديد مسار الرحلة، ورفض السماح لسائق مركبة الأجرة بتحميل مسافرين آخرين، وإيقاف تشغيل مسجل/‏‏‏‏‏‏راديو المركبة أو طلب تعديل مستوى الصوت بما لا يزعج السائق، وتحديد مستوى نظام التكييف، ورفض دفع أي مبالغ إضافية أو إكرامية، ورؤية تصريح قيادة مركبة الأجرة للسائق، وطلب إيصال بقيمة الرحلة، وطلب مساعدة السائق في تثبيت مقعد الأطفال في المقاعد الخلفية في مركبات الأجرة، وطلب مساعدة السائق في تحميل المتعلقات الخاصة بالراكب، ورفض دفع أجرة الرحلة في حال لم يشغل العداد، والتقدم بشكوى أو اقتراح لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة».

18 التزاماً

حدّدت اللائحة الخدمية لمركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل 18 واجباً ينبغي على قائد مركبة الأجرة الالتزام بها، تشمل:

- الالتزام بالقوانين المعمول بها في الدولة واللوائح والقرارات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالخدمة.

- الالتزام بارتداء الزيّ الرسمي أثناء أوقات العمل مع الالتزام بحسن المظهر والهندام.

- التصرف بلطف وبشكل لائق مع الركاب.

- القيادة بشكل آمن وحذر وحسب السرعات المحددة على الطرقات في الإمارة.

- في حال كانت المركبة شاغرة يلتزم السائق بالبقاء في المسار الأيمن من الطريق.

- التأكد من نظافة مركبة الأجرة من الداخل والخارج يومياً.

- التعاون مع الجهات الأمنية كالشرطة أو غيرها إذا طُلب منه ذلك.

- الإبلاغ عن المفقودات وتسليمها لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة.

- الوصول إلى العميل في أقرب وقت ممكن.

- استخدام الأماكن المخصّصة لسيارات الأجرة عند صعود ونزول الركاب بأمان.

- الالتزام بالطريق المطلوب، حسب رغبة الراكب.

- الوقوف للركاب في الأماكن المناسبة.

- استخدام بطاقات الخصم الاجتماعي مع حاملي البطاقة فقط.

- عرض تصريح قيادة مركبة الأجرة عند القيادة لأي من العملاء.

- مساعدة الركاب في حمل الحقائب والأمتعة الشخصية، خصوصاً السيدات وكبار السن، والمبادرة إلى تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

- المبادرة إلى تسليم العميل إيصال الخدمة.

- انتظار الراكب لمدة 30 دقيقة أو أقلّ، إذا طلب منه ذلك، مع الحق في تشغيل العداد خلال مدة الانتظار.

- الاحتفاظ بفئات نقدية مختلفة عند بداية المناوبة.

• المركز دعا المتعاملين الذين يواجهون أياً من المخالفات للتقدم بشكوى رسمية

• جميع مركبات أجرة أبوظبي مزوّدة بكاميرات تتوافر فيها خاصية البثّ الحيّ ما يتيح مراقبة سير الرحلة.

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