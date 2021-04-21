الامارات | "تنفيذي دبي" يعتمد تأسيس "مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية"

شكرا لقرائتكم خبر عن "تنفيذي دبي" يعتمد تأسيس "مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي مشروع تأسيس "مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية".

و قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه في "تويتر" اعتمدنا في اجتماع المجلس التنفيذي اليوم تأسيس "مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية" تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تعزيز مشاركة الكادر الوطني في الوصول إلى المستقبل الأفضل الذي ننشده.. وزيادة فرصه في الوظائف النوعية والاستراتيجية في القطاع الخاص.

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