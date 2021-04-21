الامارات | «آل مكتوم الخيرية» الشخصية الإسلامية للدورة الـ24 لجائزة دبي للقرآن

شكرا لقرائتكم خبر عن «آل مكتوم الخيرية» الشخصية الإسلامية للدورة الـ24 لجائزة دبي للقرآن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن اختيار هيئة آل مكتوم الخيرية، شخصية العام الإسلامية للدورة الرابعة والعشرين للجائزة «دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم». وقال مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقران الكريم المستشار إبراهيم بوملحة في مؤتمر صحافي على هامش المسابقة الدولية للقرآن الكريم، إن هذا الاختيار يأتي تقديرا لدور الهيئة الريادي في المجالات الإنسانية والثقافية، منذ أن أسسها في عام 1997، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وأضاف بوملحه: «عد العطاء ودعم العمل الإنساني محليا وعربيا وعالميا، من أبرز سمات هيئة آل مكتوم الخيرية.

من جانبه قال عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الاعلام بالجائزة أحمد الزاهد: «(هيئة ال مكتوم الخيرية) لها من أياد بيضاء في جميع انحاء العالم وفازة بالجائزة لوجهودها الإنسانية والخيرية الواضحة في جميع المجالات ومنها المجال التعليمي والصحي والاغاثي والثقافي منذ ان أسسها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم رحمه الله عام 1997، حيث وفرت الهيئة الغد المشرق لألاف الايتام والفقراء المحرومين في مختلف أنحاء العالم وهيئت الفرص التعليمية للمحرومين من التعليم خاصة في القارة الافريقية أكثر من 50 مدرسة ثانوية وكلية جامعية في 25 دولة افريقية وجدت جميعها اقبالاً منقطع النظير من المسؤولين والأهالي هناك وأصبحت من أفضل واقوى المؤسسات التعليمية وتخرج منها طلاب تبوئوا مناصب ومراكز علمية مهمة في بلدانهم».

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