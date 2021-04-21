الامارات | محمد بن راشد يشارك في قمة القادة حول المناخ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشارك في قمة القادة حول المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فى قمة القادة حول المناخ التى يستضيفها الرئيس الأميركي جو بايدن يومي 22 و 23 ابريل ويستعرض خلالها سموه رؤية الإمارات لدعم العمل المناخي.

ويشار إلى أن الإمارات أول دولة فى المنطقة تلتزم بخفض الإنبعاثات فى جميع القطاعات الاقتصادية.

وتشترك الإمارات في القمة للمساهمة في تسريع تقدم العمل المناخي تمهيداً للدورة الـ 26 لمؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وتنظر الإمارات إلى العمل المناخي الطموح والمستمر على أنه فرصة للنمو الاقتصادي فى الدولة و العالم.

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