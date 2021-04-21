الامارات | برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي يعلن اسماء الطلبة المستفيدين لعام 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي يعلن اسماء الطلبة المستفيدين لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات - التي تُشرف على إدارة برنامج "منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي " اليوم، أسماء الطلاب المستفيدين من المنحة لهذا العام، مشيرة إلى حصول 5 طالبات على منحة عام 2021، وهن، مريم عبدالله المعمري - ماجستير في العلوم البيئية والسياسة من جامعة جونزهوبكنز، ومريم عمر بن حيدر- ماجستير العلوم في الصحة العامة (الصحة النفسية) من كلية كينجز - لندن في المملكة المتحدة، وعلياء سلطان الغفلي - ماجستير في تصميم الأثاث من جامعة البوليتكنيك في ميلانو بإيطاليا، وايمان عبدالله المصعبي – ماجستير في البيئة: ديناميكيات الأقاليم والمجتمعات من جامعة السوربون أبوظبي، بالإضافة إلى نوره محمد الهاشمي - ماجستير في علم النفس الإكلينيكي من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف المنحة إلى تمكين الطلبة الإماراتيين من إكمال دراستهم في المجالات التي تلبي الاحتياجات الإستراتيجية لدولة الإمارات، ويقدم البرنامج فرصة الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات التعليم والدراسات الاجتماعية، ودراسات المتاحف، والسياحة، والرعاية الصحية والإدارة العامة، والبيئة والهندسة، والهندسة والإدارة النووية، والملاحة الجوية والفضائية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، أحمد طالب الشامسي، إن برنامج المنحة يجسد حرص القيادة الرشيدة على دعم الطلبة الإماراتيين وإعدادهم لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، مشيرا الى أن البرنامج يعد من أوائل برامج المنح التعليمية التي ركزت تحديداً على تشجيع الطلبة على إكمال دراستهم العليا في المجالات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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