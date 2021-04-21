«هدى بيوتي» تتبرع بمليون درهم تعادل مليون وجبة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي ( الاتحاد)

تبرعت شركة «هدى بيوتي» العالمية، المتخصصة بمنتجات التجميل، بمبلغ مليون درهم لحملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة عربية وآسيوية وأفريقية طيلة شهر رمضان. ويمكن لمليون درهم أن توفر المكونات الأساسية لإعداد مليون وجبة طعام وتوزيعها ضمن «حملة 100 مليون وجبة» في المجتمعات الأقل دخلاً ذات القدرة الشرائية المنخفضة، ضمن الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة، من أجل تقديم الدعم الغذائي لمستحقيه في تلك المجتمعات طيلة شهر رمضان المبارك.

وتحقيقاً لأهداف حملة «100 مليون وجبة» التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، فإنها تتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومجموعة من المؤسسات الخيرية والإنسانية للوصول إلى ملايين الأفراد والأسر في أماكن تواجدهم. وقالت هدى قطان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هدى بيوتي: «العام الماضي شهد الكثير من المعاناة في مختلف أنحاء العالم، ويشرفنا أن نساهم في حملة 100 مليون وجبة انطلاقاً من جوهر قيم شهر رمضان ودعماً لمجتمعنا العالمي».

وانطلقت شركة «هدى بيوتي» من مدونة متخصصة بالتجميل تأسست عام 2010، لتطلق سلسلة مستحضرات تجميل عام 2013، وتصبح شركة عالمية متخصصة في مواد التجميل والمنتجات المرتبطة بها، حتى أصبحت تقدم أكثر من 140 منتجاً فريداً عبر منصاتها الرقمية وفي العديد من المتاجر العالمية المتخصصة بمواد التجميل. كما أعلنت الشركة استحداثها خطوط منتجات جديدة في مجال العناية بالبشرة وصناعة العطور.