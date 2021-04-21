زكي نسيبة: دعم حمدان بن راشد ساهم في تمكين جامعة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

شهد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أمس، المجلس الرمضاني الافتراضي الذي أقامته جامعة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان: «الشيخ حمدان بن راشد فارس التميز والإحسان».

وفي كلمة ألقاها في بداية المجلس، قال معاليه: «نأسف جميعاً أن يحلّ علينا هذا الشهر الكريم للسنة الثانية على التوالي، وجميع شعوب العالم تعاني أزمة (كورونا) المُستجد الذي قلب كافة الموازين الحياتية المُتعارفة، ووضع قيوداً أمام البشرية جمعاء. غير أننا في دولة الإمارات وبجهود القيادة الرشيدة وحكمتها اللامتناهية في وضع الضوابط، وتوفير اللقاح يمنحنا الشعور بالأمن والأمان لممارسة حياتنا دون قلق».

وأضاف: «نجتمع اليوم، وقلوبنا تخفق باسم عزيز علينا جميعاً، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، فارس التميز والإحسان الذي رافق المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في رحلة تأسيس الدولة، تعلّم الكثير منهما وأسهم معهما في بناء هذا الوطن، ليسطر معهما مسيرة حافلة بالعمل الوطني المُخلص لأبناء شعبه والإنسانية جمعاء».وقال معالي زكي نسيبة: «لقد كان لنا الشرف في جامعة الإمارات العربية المتحدة بأن نحظى باهتمام فقيد الوطن ودعمه اللامحدود عبر مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المُتميّز، الأمر الذي ساهم في تمكين جامعة الإمارات من أن تتبوأ المكانة المرموقة التي تستحقها، حيث تمّ طرح برنامج ماجستير التربية الابتكارية، الذي يُسهم في تطوير المنظومة التعليمية بالدولة، باعتبار أن الابتكار أصبح مطلباً أساسياً في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجات التعليم، وباعتبار أن المدرسة الإماراتية تركز بشكل أساسي على تعزيز مفاهيم الابتكار تماشياً مع رؤية الدولة ومتطلبات الأجندة الوطنية وتوجيهات القيادة لترسيخ الابتكار لدى الأجيال، باعتبارها مكوناً ثقافياً مهماً ومحطة ننطلق منها نحو الريادة وابتكار المستقبل».

وواصل كلمته قائلاً: «كما نفتخر أيضاً بأن جامعة الإمارات العربية المتحدة أصبحت المسؤول الرسمي عن إدارة وتحكيم جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي ونشر البحوث الفائزة، والتي تهدف إلى تشجيع الباحثين المتميزين في الميدان التربوي على مستوى الوطن العربي والتعريف بهم وبأعمالهم المتميزة، ونشر وتعميم الممارسات التربوية الناجحة على مستوى الوطن العربي، وتوفير مناخ تربوي وبيئة تربوية وتعليمية تساعد على نشر التجارب الناجحة بين دول العالم العربي».