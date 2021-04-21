وحدة متنقلة للوقف بالشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد طالب إبراهيم المري، مدير عام دائرة الأوقاف في الشارقة، لـ«الاتحاد»، أن الدائرة تبذل جهوداً كبيرة في جانب الوقف الخيري، وتوفير كل ما هو جديد وعصري، ويتوافق على شروط الوقف لتقديم الخدمات للمتعاملين وأصحاب الأيادي البيضاء في العمل الخيري بشكل يتناسب مع التطورات التي تصاحب كل مجال حالياً.

جاء ذلك بمناسبة تدشين الدائرة مشروع الوحدة المتنقلة للوقف الخيري. وأشار إلى أن دائرة الأوقاف في الشارقة حرصت على أن تصل التبرعات الخيرية والمشاريع الخيرية التي تقوم عليها الدائرة للجميع، وفي أماكن وجودهم تسهيلاً، وتشجيعاً لهم على المساهمة في الخير والعطاء، لذلك تم إنجاز وتدشين مشروع الوحدة المتنقلة للوقف الخيري. وأوضح أن المشروع عبارة عن مركبة مجهزة بالكامل وبجميع المواصفات، والتي تسمح من خلالها للجمهور في دعم العمل الخيري في الإمارة، وتُعد هذه الوحدة المتنقلة من أحدث المبادرات التي أطلقتها دائرة الأوقاف مؤخراً. وأضاف: تقوم هذه الوحدة المتنقلة باستقبال التبرعات، بالإضافة إلى عرض المشاريع الوقفية التي تشرف عليها الدائرة، بشكل واضح ومفصل، ومن خلالها تستطيع الدائرة نشر أهداف ومفهوم الوقف في المجتمع.