الامارات | شرطة دبي تلقي القبض على متسول يستعطف ضحاياه برسائل "الواتس أب"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تلقي القبض على متسول يستعطف ضحاياه برسائل "الواتس أب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على شخص من الجنسية العربية يمتهن التسول الالكتروني من خلال ارسال رسائل احتيالية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "الواتس اب" يستعطف فيها ضحاياه لمساعدته ومساعدة عائلته المحتاجة، مؤكدة على أهمية عدم التعاطي والتجاوب مع رسائل المتسولين الالكترونية.





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