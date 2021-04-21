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الامارات | شرطة دبي تلقي القبض على متسول يستعطف ضحاياه برسائل "الواتس أب"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على شخص من الجنسية العربية يمتهن التسول الالكتروني من خلال ارسال رسائل احتيالية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "الواتس اب" يستعطف فيها ضحاياه لمساعدته ومساعدة عائلته المحتاجة، مؤكدة على أهمية عدم التعاطي والتجاوب مع رسائل المتسولين الالكترونية.

 


 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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