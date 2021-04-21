الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطار

طالب سكان في منطقة نخلة جميرا بتشغيل خط «المونوريل» وهي وحدات قطار تشغلها شركة نخيل، وذلك بين محطة نخيل مول ومنطقة ذا بوينت، مستغربين عدم توفير الخدمة على الرغم من توافر محطة لـ«المونوريل» في منطقة «ذا بوينت».

عزّاب

اشتكى مستأجرون من تنامي ظاهرة تسكين العزاب في المباني المخصصة للعائلات، مشيرين إلى أنها تسبّب إزعاجاً للسكان نتيجة تعالي أصوات الموسيقى لساعات متأخرة من الليل، كما تشكل ضغطاً على مرافق تلك المباني، لاسيما المصاعد.

مخالفة

لم يلتزم سائق بمساره الإلزامي، ودخل بشكل مفاجئ أمام المركبات في الإشارة المؤدية إلى معبر الخليج التجاري بمنطقة القرهود، على الرغم من حصوله على مخالفة سابقة في المكان ذاته، وكان هناك شرطي بالفعل في انتظاره وحرر له مخالفة أخرى.

زاجل

يشتكي قراء من تأخر شركة «زاجل» في توصيل جوازات سفرهم بعد طبع الإقامة الجديدة عليها، من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وطالبوا بآليات تضمن تسريع إيصال الطرود إلى أصحابها.

تفاوت

طالب سكان في مدينة خورفكان الجهات المعنية بتوضيح أسباب تفاوت قراءات فواتير الكهرباء من شهر إلى آخر، مشيرين إلى أن ذلك يحدث على الرغم من عدم وجود تغيير في طبيعة الأجهزة المستخدمة داخل المنازل.

مراكز

طرحت إدارات مراكز تجارية في أبوظبي خدمة جديدة لمستأجري المحال التجارية الجدد، تتمثل في الإسهام بعمليات التخطيط والديكور داخل المحل، وذلك في إطار التنافس بين المراكز على جذب المزيد من العلامات التجارية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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