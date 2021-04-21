الامارات | مصادرة 1460 جهاز إصدار أصوات الطيور في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 1460 جهاز إصدار أصوات الطيور في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت وصادرت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة 1460 جهاز إصدار أصوات الطيور في موسم رجوع هجرة الطيور في مارس الماضي، وقالت إن أعداد الأجهزة المصادرة زادت خلال الفترات السابقة لأسباب عدة من أبرزها: التوسع في نطاق التفتيش في الإمارة، وزيادة دوريات التفتيش.

وقالت رئيس الهيئة هنا سيف السويدي، إنه تم تنفيذ مهمات الفرق في إطار ضبط ومصادرة أجهزة إصدار أصوات الطيور في الإمارة، بناءً على القرارات والقوانين الصادرة من المجلس التنفيذي، والدعم المستمر اللامحدود من قبل الهيئة، حيث تم تكثيف الحملات التفتيشية لضبط ومصادرة أجهزة إصدار أصوات الطيور المحظورة، (موسم رجوع هجرة الطيور في شهر مارس الماضي).

وتمكنت فرق الهيئة الميدانية والمتخصصة خلال جولاتها في مختلف مناطق إمارة الشارقة بين (28 فبراير و28 مارس 2021) من ضبط ومصادرة 1460 جهازاً، حيث تستخدم تلك الأجهزة في صيد الطيور من خلال جذبها عبر الأصوات، إذ تؤدي إلى تجمع الطيور بأعداد كبيرة حوله، ومن ثم تنصب لها شباك لتقع فيها أو ترمى بواسطة بنادق الرش، حيث إن تداول مثل هذه الأجهزة يترتب عليه آثار سلبية على الحياة الفطرية وتدمير الثروات الطبيعية.

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